Cтаршие советники президента США Дональда Трампа разработали несколько вариантов наступательных действий в Венесуэле.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Рассматриваемые варианты включают в себя атаки военных баз, отвечающие за охрану местного лидера Николаса Мадуро, захват нефтяных месторождений и даже попытку физической ликвидации самого Мадуро.

Издание пишет, что сам Трамп пока не принял никаких решений по венесуэльскому вопросу и очень боится серьёзных потерь среди американских солдат или сценария, в котором военная операция будет воспринята как провал. Старшие помощники Трампа продолжают планировать способы продвижения общей линии по свержению Мадуро, ища возможность сделать это без одобрения конгресса и без объявления войны.

В частности, рассматривается возможность оглашения заявления, что Мадуро и его окружение являются членами наркокартеля "Де Лос Сольс", что сделает венесуельского лидера законной целью, несмотря на новую политику Белого дома, не предполагающую убийства лидеров других государств.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что дни правления президента Венесуэлы уже сочтены.

Ранее сенатор США анонсировал крах режима Мадуро и посоветовал ему бежать в Россию.