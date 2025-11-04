Дональд Трамп не исключает вторжения в Венесуэлу. Фото – Фейсбук

Cтаршие советники президента США Дональда Трампа разработали несколько вариантов наступательных действий в Венесуэле.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Рассматриваемые варианты включают в себя атаки военных баз, отвечающие за охрану местного лидера Николаса Мадуро, захват нефтяных месторождений и даже попытку физической ликвидации самого Мадуро.

Издание пишет, что сам Трамп пока не принял никаких решений по венесуэльскому вопросу и очень боится серьёзных потерь среди американских солдат или сценария, в котором военная операция будет воспринята как провал. Старшие помощники Трампа продолжают планировать способы продвижения общей линии по свержению Мадуро, ища возможность сделать это без одобрения конгресса и без объявления войны.

В частности, рассматривается возможность оглашения заявления, что Мадуро и его окружение являются членами наркокартеля "Де Лос Сольс", что сделает венесуельского лидера законной целью, несмотря на новую политику Белого дома, не предполагающую убийства лидеров других государств.

Снимок заголовка на nytimes.com - США готовят атаку на Венесуэлу

Напомним, Дональд Трамп заявил, что дни правления президента Венесуэлы уже сочтены.

Ранее сенатор США анонсировал крах режима Мадуро и посоветовал ему бежать в Россию.

