В Венесуэле скоро "что-то произойдет - какое-то внутреннее либо внешнее событие", а президенту страны Николасу Мадуро лучше из нее бежать.

С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил американский сенатор-республиканец Рик Скотт.

Законодатель призвал Мадуро уехать в Россию или Китай.

"Если бы я был на месте Мадуро, я бы прямо сейчас отправился в Россию или Китай. Потому что его дни сочтены. Что-то должно произойти — какое-то внутреннее либо внешнее событие. Думаю, что-то должно случиться", - сказал Скотт.

При этом он выразил сомнение в том, что США вторгнутся в Венесуэлу.

"Не думаю. Если это произойдет, я буду удивлен", - ответил сенатор на вопрос ведущей.

Сенатор утверждает, что венесуэльский народ во время последней президентской кампании проголосовал против Мадуро, но тот якобы "украл выборы". Он назвал президента Венесуэлы диктатором и "главарем наркокартеля".

Он добавил, что Америка "позаботится о западном полушарии, о свободе и демократии", и дал понять, что "забота о демократии" может коснуться и Кубы.

"Это будет конец для Кубы", - сказал Скотт.

На днях Дональд Трамп не исключил, что США вскоре перейдут к проведению наземных операций против наркокартелей в Венесуэле.

Также, по сообщениям СМИ, он разрешил ЦРУ агрессивно действовать против властей Венесуэлы.