Президент США Дональд Трамп подписал некий документ о разрешении Центральному разведывательному управлению проводить тайные операции и предпринимать "агрессивные действия" против правительства Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей. При этом он прямо не поручал свергать президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Хотя точные инструкции Трампа для ЦРУ строго засекречены, два человека, знакомых с подписанным им документом, описали его как санкционирование агрессивных действий управления против правительства Венесуэлы и связанных с ним наркоторговцев. Документ не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро, но разрешает шаги, которые могут привести к такому результату, сообщили источники, знакомые с документом", - пишет издание.

The Washington Post напомнила, что в Карибское море переброшены десятки военных кораблей и самолётов США, а также тысячи американских военнослужащих в рамках объявленного Трампом "вооружённого конфликта" с наркокартелями, которые он назвал международными террористами. В результате авиаударов США было уничтожено по меньшей мере семь судов, которые, по словам Трампа, перевозили из Венесуэлы наркотики в Соединённые Штаты в международных водах, в результате чего погибли десятки предполагаемых наркоторговцев.

Напомним, 19 октября Трамп заявил, что американские военные уничтожили "крупную субмарину, перевозившую наркотики", которая шла к берегам США.

В начале месяца Washington Examiner писала, что США готовятся вторгнуться в Венесуэлу и взять под контроль порты и аэродромы.