Глава Белого дома Дональд Трамп не исключил, что США вскоре перейдут к проведению наземных операций против наркокартелей в Венесуэле.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме, посвященной промежуточным итогам объявленной Вашингтоном войны с наркокартелями.

"Мы можем обратиться в конгресс за полномочиями для наземной операции против Венесуэлы, но я не думаю, что конгресс станет возражать. Зачем ему это делать?" - сказал президент США.

"Мы недовольны Венесуэлой. Китай зарабатывает 100 миллионов долларов, переправляя фентанил через Венесуэлу в США. Я обсужу это с председателем Си", - добавил он.

"Нам не нужна декларация войны, мы просто будем убивать тех, кто ввозит наркотики на нашу территорию. Дальше будет наземная (операция - Ред.)", - сообщил Трамп.

На днях СМИ писали, что Трамп подписал некий документ о разрешении Центральному разведывательному управлению проводить тайные операции и предпринимать "агрессивные действия" против правительства Венесуэлы в рамках борьбы с наркоторговлей. При этом он прямо не поручал свергать президента страны Николаса Мадуро.

А в начале месяца газета Washington Examiner сообщала, что США готовятся вторгнуться в Венесуэлу и взять под контроль порты и аэродромы.