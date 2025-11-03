Лауреат Нобелевской премии мира этого года, венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо призвала президента США Дональда Трампа к "военной эскалации", поскольку считает это единственным способом свергнуть президента Николаса Мадуро.

Ее слова приводит издание The Latin Times.

"Усиление давления и эскалация конфликта — это единственный способ заставить Мадуро понять, что ему пора уходить, и содействовать мирному и упорядоченному переходу власти", — заявила лидер венесуэльской оппозиции.

Она уверена, что удары по венесуэльским кораблям и по суше вынудят сторонников Мадуро прекратить его поддержку, а его самого осознать потребность мирного и упорядоченного перехода власти.

При этом лауреат премии мира считает, что Мадуро не отдаст власть мирным путем. Мачадо пообещала, что "сотни тысяч" людей выйдут на протесты против него, "когда наступит подходящий момент".

Ранее Трамп не ответил, планируют ли США предпринимать какие-либо военные действия против Венесуэлы, но сказал, что дни Мадуро сочтены.

В октябре мы подробно анализировали, что значит вручение Нобелевской премии Марии Мачадо.