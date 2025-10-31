Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России за военной помощью на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, на фоне растущего давления со стороны США, Мадуро отправил путину письмо, в котором запросил поставки ракет, а также помощь в ремонте радаров и боевых самолётов.

Сам президент подчеркнул, что российские истребители это "важнейшее средство сдерживания, имеющееся у венесуэльского правительства перед лицом угрозы войны".

При этом отмечается, что аналогичные обращения Мадуро направил Китаю и Ирану, включая письмо председателю КНР Си Цзиньпину с предложением о расширении двустороннего военного сотрудничества.

Напомним, сегодня мы писали, что США могут нанести удары по Венесуэле в ближайшие дни или даже часы. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что удары не планируются.

При этом американский сенатор-республиканец Рик Скотт предсказал скорый крах режима Николаса Мадуро в Венесуэле и посоветовал ему бежать в Россию.