США могут нанести удары по Венесуэле в ближайшие дни или даже часы.

Об сообщает The Miami Herald со ссылкой на источники.

По данным издания, планируемые удары нацелены на уничтожение военных объектов, якобы используемых наркокартелем Cartel de los Soles, который, по утверждению госсекретаря США Марко Рубио, возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Источники сообщили газете, что в число целей также входит "обезглавливание" иерархии картеля.

"Мадуро вот-вот окажется в ловушке и вскоре может обнаружить, что не сможет бежать из страны, даже если бы решил", - говорит источник.

Собеседник издания добавил, что "теперь есть не один генерал, готовый схватить Мадуро и передать его властям".

Ранее WSJ писало, что администрация президента США Дональда Трампа уже определила цели в Венесуэле, но решение об ударе пока не принято.

Между тем сам Трамп заявил, что удары по Венесуэле, о которых активно пишет западная пресса, не планируются.

Напомним, американский сенатор-республиканец Рик Скотт предсказал скорый крах режима Николаса Мадуро в Венесуэле и посоветовал ему бежать в Россию.



Ранее Дональд Трамп не исключил, что США в ближайшее время могут начать наземные операции против наркокартелей в Венесуэле.