Ключевые союзники США открыто высказались против военной кампании против Венесуэлы.

Об этом сообщает газета The Washington Post, приводя высказывания участников встречи в Канаде министров иностранных дел стран "Большой семерки".

Выступая перед журналистами в начале встречи, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что морские операции США "нарушают международное право" и могут привести к эскалации в регионе, где у Франции есть территории.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд дистанцировалась от американских ударов и не стала отвечать, считает ли их законными.

А Великобритания, по данным СМИ, даже приостановила обмен разведданными с США из-за опасений по поводу законности действий администрации Дональда Трампа.

Также пресса сообщает, что давний важнейший партнер Вашингтона в борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке, Колумбия, прекратила любое подобное сотрудничество из-за того, что ее президент назвал императивом "прав человека".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он не обсуждал удары в Латинской Америке со своими коллегами по "Большой семерке", и отмел любые опасения иностранных государств относительно законности военной операции.



"Европейский Союз не вправе определять, что такое международное право. Они, безусловно, не вправе определять, как Соединённые Штаты защищают свою национальную безопасность", — заявил Рубио, когда репортёр сообщил ему, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас была среди тех, кто поставил под сомнение законность действий администрации в Латинской Америке.

На днях мы приводили предостережение президента Колумбии Густаво Петро для Дональда Трампа от вторжения в Венесуэлу.

Между тем верхняя палата конгресса США отклонила двухпартийную резолюцию, направленную на воспрепятствование Трампу атаковать территорию Венесуэлы.