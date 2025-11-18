Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает проведения наземной военной операции в Венесуэле.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По словам американского главы, Штаты должны позаботиться о Венесуэле.

"Вы исключаете размещение войск в Венесуэле?" – задал ему вопрос журналист.

"Я ничего не исключаю. Мне не нравятся люди, которые управляют Венесуэлой, но я люблю Венесуэлу. Я люблю венесуэльский народ", - ответил Трамп.

На вопрос журналиста о готовности к контактам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президент США заявил: "Я бы, возможно, поговорил с ним. Я разговариваю со всеми", - сказал глава Белого дома.

"Думаю, поговорю с ним когда-нибудь", - добавил американский президент.

Напомним, сегодня западные СМИ писали, что Трамп по-прежнему не принял решения об ударах по Венесуэле.

В последнее время издания пишут о подготовке США военной операции против Венесуэлы, которую Вашингтон обвиняет в торговле наркотиками. Так, недавно пресса сообщила, что военные представили Трампу обновлённые сценарии возможных операций в Венесуэле, включая варианты наземных ударов.

Перед этим в New York Times писали, что советники Трампа разработали несколько планов удара по Венесуэле.