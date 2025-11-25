Глава Белого дома Дональд Трамп намерен лично поговорить с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, хотя накануне США официально внесли его в список руководителей террористической организации.

Об этом передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

По данным источников ресурса, решение Трампа свидетельствует, что прямые удары по Венесуэле или наземная операция сейчас не рассматриваются как ближайший сценарий.

Один из собеседников издания отметил: "Никто не планирует прийти и застрелить его или похитить - по крайней мере, на данный момент. Я бы не говорил никогда, но это точно не план прямо сейчас".

Дата возможного разговора Трампа и Мадуро пока не определена, подготовка продолжается.

Интерес Трампа к прямому разговору с Мадуро совпал с решением Госдепа обозначить один из наркокартелей Венесуэлы как "иностранную террористическую организацию" - такой статус дает Вашингтону больше оснований для возможных действий вокруг страны.

Напомним, недавно западная пресса писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к компромиссам с главой Белого дома Дональдом Трампом вплоть до своего ухода с поста. Сообщалось, что Мадуро заявил США о готовности уйти в отставку через 2-3 года, но Белый дом отверг это предложение.

Ранее Трамп не исключил проведение наземной военной операции в Венесуэле.

Намерен ли Трамп осуществить вторжение в Венесуэлу, мы разбирались в отдельном материале.