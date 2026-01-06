Заместитель главы аппарата Белого дома по политике Стивен Миллер прокомментировал пост своей жены, где Гренландия была закрашена в цвета американского флага.

Заявление Миллера прозвучало в интервью телеканалу CNN.

"Это была официальная позиция правительства США с самого начала администрации Трампа", - заявил он.

"На каких основаниях Дания претендует на контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? По какой причине Гренландия является колонией Дании?" - задался вопросами Миллер.

Отвечая на вопросы о возможном силовом сценарии, Миллер дал понять, что войны из-за Гренландии не будет. Но силового захвата острова он исключать не стал.

"Нет никакой необходимости даже думать или говорить об этом в контексте военной операции. Никто не будет воевать с Соединенными Штатами военным способом из-за будущего Гренландии", - сказал он.

Также Миллер добавил, что применение силы против других стран - это "железные законы мира".

"Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес главой страны.

Между тем газета Politico пишет о том, что администрация Трампа работает над соглашением для Гренландии. В то же время газета называет это "слухами".

Президент США неоднократно обещал гренландцам огромные богатства, если они согласятся присоединиться.

Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA), которое исторически распространялось на небольшие страны Тихого океана. Договоры COFA позволяют американским вооруженным силам свободно действовать в странах-участницах, с дополнительным преимуществом в виде беспошлинной торговли.

Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но пока получили отказ.

Датчане возражают, что в Гренландии уже и так находится американская военная база. В соответствии с договором с Данией, нет явных ограничений на количество американских войск, хотя любое значительное увеличение или изменение американского военного присутствия, вероятно, потребует согласия Дании.

Также ЦРУ и Агентство нацбезопасности усилили слежку за движением за независимость Гренландии и получили задание выявлять местных жителей, симпатизирующих Америке.

Напомним, публикация Кэти Миллер о Гренландии появилась на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заявления президента США Дональда Трампа, что теперь этой страной будут управлять США.

Ранее Трамп заявил, что Штатам необходим контроль над Гренландией из соображений обороны.

Между тем западная пресса пишет, что США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы.