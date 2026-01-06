Соединенные Штаты Америки могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает газета Politico.

Издание пишет, что это может произойти в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости США 4 июля, отмечают эксперты и чиновники, с которыми общалось издание. Риск назван "реальным и серьезным".

Методы Вашингтона, вероятно, будут отличаться от венесуэльского сценария: вместо военной операции могут использоваться политическое влияние, в частности попытки подкупа местных политиков.

Захват Гренландии может серьезно разделить союзников НАТО и ЕС даже больше, чем вопросы поддержки Украины. Копенгаген вряд ли получит такую же поддержку, как и Киев, подчеркивают эксперты.

Напомним, накануне Трамп заявил, что США необходим контроль над Гренландией из соображений обороны.

"Нам действительно нужна Гренландия. Абсолютно. Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам она нужна для обороны", – сказал американский президент.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих претензиях на Гренландию.

При этом, по его словам, Гренландия 100% будет в составе США. Также Трамп не исключил, что может быть применена военная сила.

Между тем премьер Дании призвала Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии.