Дания подозревает трех американцев в проведении тайных операций влияния в Гренландии по указанию президента США Дональда Трампа с целью захвата острова.

Об этом сообщает радио Дании.

По версии датчан, американцы подстрекали местных жителей к борьбе за независимость, "нажимая на чувствительные точки датско-гренландских отношений".

Сегодня же премьер Дании Метте Фредериксен приехала в США и обсудила с сенаторами этот вопрос. В МИД страны также был вызван американский посол.

В свою очередь председатель комиссии Гренландии по внешней политике и безопасности Пипалук Люнге заявила, что американцы пытаются "посеять раздор в отношениях между Гренландией и Данией".

"У нас ведь есть конфликты. Есть "скелеты в шкафу", которые вываливаются наружу, и так будет и в будущем. Поэтому мы должны начать работу по примирению между Гренландией и Данией и ясно понимать, что эти вопросы будут использоваться для того, чтобы вбить клин между нами", - говорит она.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп говорит, что его заявления о вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США серьезны.

По его словам, Соединенные штаты смогут получить Гренландию, и не исключено, что военной силой.