Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила президенту США Дональду Трампу после его очередных претензий на Гренландию.

Об этом говорится в соответствующем письме.

Метте Фредериксен призвала власти США прекратить угрозы в адрес Гренландии.

"Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства", - говорится в письме Фредериксен.

Она подчеркнула, что Гренландия и ее народ ясно дали понять, что не продаются, и призвала Вашингтон прекратить угрозы в адрес "исторически близкого союзника и другого народа".

Напомним, накануне Трамп заявил, что Штатам необходим контроль над Гренландией из соображений обороны.

"Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями. Нам она нужна для обороны", – сказал американский президент.

Ранее жена советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала фото Гренландии, окрашенной в цвета американского флага.

Как мы писали, еще в марте прошлого года вице-президент США Джей Ди Вэнс намекнул, что Штаты могут использовать военную силу для взятия Гренландии под контроль.