Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" по нескольким направлениям работы, включая рамочную программу гарантий безопасности и план развития Украины по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

По словам Уиткоффа, США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта, который считают одним из сложнейших.

Он добавил, что сегодня вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером проведет отдельную встречу с украинской делегацией.

"Сегодня вечером мы будем встречаться с украинской делегацией, продолжая нашу работу. Мандат президента Трампа заключается в том, что он хочет мира в Украине. И мы решительно настроены от его имени сделать всё возможное, чтобы достичь этого мира", – сказал Уиткофф.

Публикуем полное заявление Уиткоффа по итогам переговоров с "коалицией желающих" в Париже касательно гарантий безопасности Украины.

В нем нет заявлений, что США поддерживали идею Британии, Франции и Киева разместить в Украине международные силы, есть лишь обещания "продолжить работу" по теме гарантий безопасности.

Также Уиткофф рассказал о проекте послевоенного восстановления Украины.

"Для людей, которые вернутся домой после войны, чтобы они могли найти работу там (в Украине - Ред.). Мы работаем с BlackRock, с его директором Ларри Финком над проектом (по будущему Украины - Ред.). Мы считаем, что это будет очень-очень важно для народа Украины", – заявил он.

Напомним, Россия требует от Украины вывода войск из Донецкой области. По данным СМИ, это требование поддерживает и Трамп.

Зеленский неоднократно публично отказывался выводить войска из Донецкой области.