Издание "Суспильне" заявляет, что в его распоряжении находится проект документа о гарантиях безопасности, который сегодня обсуждают на встрече "коалиции желающих" в Париже, где кроме прочих присутствуют глава Офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и секретарь СНБО Рустем Умеров от Киева, а также спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер от США. Ничего об отправке западных миротворцев, в том числе американских, в Украину, о чем писали СМИ, в нем не сказано.

Правда, документ содержит пункт о том, что США обязуются поддержать силы в случае нападения в рамках мер безопасности. Но что это за силы, в материале "Суспильного" не сказано. Указано лишь, что США будут помогать обеспечивать прекращение огня в Украине за счёт разведки и логистики, а также предусмотрено совместное военное планирование для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше и для восстановления ВСУ. Эти меры должны быть реализованы по просьбе Украины "после надёжного прекращения боевых действий".

Руководство мерами будет осуществлять Европа при участии других стран коалиции, в частности США. Мониторинг и проверку соблюдения прекращения огня возглавят США.

Согласно документу, будут созданы система постоянного мониторинга и специальная комиссия для рассмотрения нарушений и определения ответственности.

В случае будущего вооружённого нападения России на Украину предусмотрена поддержка для восстановления мира и безопасности. Поддержка может включать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции.

Напомним, недавно Зеленский сообщил, что обсуждает с Трампом размещение в Украине американских миротворцев.

Сам Трамп этого не подтверждал. Ранее он выступал против размещения войск любых стран НАТО в Украине, а также заявлял, что американских войск в Украине не будет. Против выступает и РФ.