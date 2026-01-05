Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер завтра, 6 января, обсудят с лидерами Евросоюза гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

По его словам, саммит лидеров состоится в Париже, но не уточняется, прилетят ли представители Белого дома или будут участвовать онлайн.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать физическое присутствие как минимум британских и французских войск на территории Украины.

Ранее мы писали, что Киев и Вашингтон на уровне армейских командований утвердили военный документ из четырёх частей касательно поддержки ВСУ в виде обеспечения, модернизации и мониторинга на предмет возможных нарушений в случае срыва прекращения огня. В похожем ключе идет работа со странами из "коалиции желающих".

