Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать физическое присутствие как минимум британских и французских войск на территории Украины.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с представителями "коалиции желающих".

"Председательствующими (в "коалиции желающих" - Ред.) являются Британия и Франция. Вот их военное присутствие — оно обязательное", — заявил президент.

При этом, по его словам, окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, которое должно войти в "мирный" пакет, пока нет, а ключевые детали еще не согласованы. В том числе не определен формат и масштаб военного присутствия партнеров.

Зеленский добавил, что в "коалиции желающих" "не все" готовы предоставить войска. Он отметил, что окончательное число стран, готовых направить своих военных в Украину, станет понятным только после начала ратификационного процесса в парламентах.

"Есть парламентское измерение, потому что даже если лидер готов к тем или иным решениям, готов помочь Украине, даже если военные готовы быть присутствующими в Украине — все равно нужна поддержка парламента согласно конституции во многих странах Европы", — сказал он.

Напомним, Кремль выступает против любого присутствия войск стран НАТО в Украине. США также официально не подтверждали свое согласие на это.

В первоначальном мирном плане президента США Дональда Трампа, обнародованном в ноябре, содержался запрет на размещение иностранных войск в Украине.

Западные же СМИ писали, что Франция и Великобритания "готовы участвовать в наблюдении за соблюдением перемирия даже без мандата ООН или ЕС". Для этого странам будет достаточно приглашения со стороны Украины.