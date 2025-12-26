Европа намерена завершить согласование гарантий безопасности для Украины уже в январе.

Об этом сообщает Euractiv.

По информации издания, решение, принятое в январе, предоставит Украине "четкую" картину того, как будет выглядеть долгосрочная поддержка.

"Десятки стран во главе с Францией и Великобританией несколько месяцев работали над гарантиями безопасности, включающими развертывание западных войск в Украине, финансовую помощь, поставки оружия и многое другое, чтобы сдержать Россию от повторного нападения. Некоторые гарантии, особенно предоставляемые США, все еще обсуждаются", – говорится в публикации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в соглашении Украины с США о гарантиях безопасности будет закрытая часть, которую не опубликуют.

Ранее западная пресса приводила описание гарантий безопасности, которые США и страны Европы готовы дать Украине после заключения мирного соглашения с РФ.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.