Реальным хозяином положения в мирном процессе является Россия. Гарантии безопасности для Украины и инициатива в мирных переговорах находятся в руках её президента Владимира Путина.

Об этом говорится в статье эксперта Эда Арнольда, опубликованной изданием Politico.

"Гарантии Вашингтона — единственный реальный путь к миру. Но какими бы сильными ни считал их Зеленский, реальная власть принадлежит России", - пишет колумнист издания и старший научный сотрудник по вопросам европейской безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований.

Арнольд считает сомнительным, что США в итоге предоставят гарантии, которые могли бы вынудить их напрямую воевать за Украину против России. Европа же не может даже развернуть свои многонациональные силы без материально-технической поддержки США.

"В войне существует принцип: у врага есть право голоса. Поэтому, поскольку двусторонние контакты между США и Россией продолжаются параллельно с европейскими и украинскими переговорами, позиция Путина будет важна, нравится это кому-то или нет. Россия хочет гораздо более масштабного соглашения с США по вопросам европейской безопасности. И поскольку Путин до сих пор отказывается идти на уступки в отношении своих требований, остаётся неясным, на что Россия готова пойти. В конечном счёте независимо от того, насколько прочными Зеленский считает гарантии безопасности Америки, их долговечность всё равно может зависеть от интерпретации Путина", - резюмировал колумнист.

На днях Зеленский говорил, что после прекращения боевых действий Украина не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию, поэтому ей будет необходима поддержка партнёров как часть гарантий безопасности.

Также недавно СМИ опубликовали описание гарантий безопасности, которые США и страны Европы готовы дать Украине после заключения мирного соглашения с РФ. Как пишет пресса, в основе западных гарантий якобы лежит многоуровневая система сдерживания от повторного нападения России.