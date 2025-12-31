Франция и Великобритания готовы "готовы участвовать в наблюдении за соблюдением перемирия даже без мандата ООН или ЕС". Для этого странам будет достаточно приглашения со стороны Украины.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

Имеется в виду готовность Парижа и Лондона отправить войска в Украину после завершения войны.

"В случае необходимости они готовы с помощью наземных войск бороться за соблюдение мира. В качестве ориентировочного количества европейских наземных войск на первые шесть месяцев называется цифра от 10 000 до 15 000", - говорится в статье.

В целом для контроля соблюдения перемирия европейцы готовы принять участие в формате "коалиции желающих".

По мнению источников издания, за соблюдением режима прекращения огня в воздухе и на море должны наблюдать соседние с Украиной страны. Среди них упоминается Турция, которая могла бы контролировать ситуацию в черноморском регионе.

"Планы того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже готовы. Они были в основном разработаны военными экспертами британских и французских вооруженных сил в сотрудничестве с Брюсселем", - сообщают источники.

То есть это планы Евросоюза, не согласованные с США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом возможность размещения в Украине американских миротворцев. О том, что США готовы разместить своих военных в Украине в качестве гарантии безопасности, говорил и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Сам Трамп этого не подтверждал. Ранее он выступал против размещения войск любых стран НАТО в Украине, а также заявлял, что американских войск среди них не будет. Против этой идеи выступает и РФ.