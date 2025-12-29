Владимир Зеленский заявил, что не будет отменять военное положение и мобилизацию в Украине после начала возможного перемирия, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Об этом президент Украины сказал после переговоров во Флориде с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Перемирие без гарантий безопасности не означает окончания войны. Гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", - отметил украинский президент.

По словам Зеленского, обсуждаемые гарантии безопасности от США, согласованные командами и утвержденные с Трампом, рассчитаны на 15 лет с возможностью продления. При этом Зеленский предлагает утвердить их сразу на 30-50 лет, но Трамп сказал, что подумает насчет этого.

Напомним, Трамп после переговоров сообщил, что основные гарантии безопасности Украины возьмут на себя европейцы. Какие гарантии смогут предоставить США, он не уточнил.

Что касается присутствия партнеров, о котором упомянул Зеленский, то если под ним понимается ввод в Украину войск стран НАТО, то Россия это условие отвергает, а без ее согласия страны Альянса переправлять свои войска не будут, чтобы не создавать риска начала ядерной войны. В такой логике, исходя из слов Зеленского, военное положение и мобилизация не будут отменены ещё долгие годы.

К слову, если президент Украины говорит о перемирии, то Трамп после переговоров с ним напомнил, что глава Кремля Владимир Путин против перемирия для проведения референдума. И добавил, что понимает его.

"Не перемирие - и это один из пунктов, над которым мы сейчас работаем. Путин считает, что они воюют, и если остановиться, а потом снова начать, он не хочет оказаться в такой ситуации. Я понимаю это. Президент твердо стоит на этом. Я понимаю Путина в этом, нужно понимать другую сторону", - отметил Трамп.

