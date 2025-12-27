Гарантии безопасности от США для Украины, аналогичные 5-й статье устава НАТО, потенциально опасны, так как могут либо привести к глобальной войне, либо оказаться пустыми, подорвав доверие к готовности США выполнять свои обязательства.

Об этом пишут аналитики Самуэль Чарап и Дженнифер Каван в статье для The Washington Post.

По их мнению, у американских гарантий безопасности Украине, которые сейчас обсуждаются во время переговоров, есть несколько серьезных проблем.

Во-первых, гарантии основаны на доверии. Ведь до этих пор США не хотели размещать в Украине свои войска и напрямую вмешиваться в войну, поскольку это не соответствует их жизненно важным интересам.

Во-вторых, если США не выполнят свои обязательства в случае нового вторжения России, это поставит под вопрос гарантии для всех других стран, у которых с США есть похожие договоренности.

В-третьих, если США действительно готовы вступить в войну с Россией, выполняя гарантии Украине, это может привести к ядерной эскалации.

"Тем, кто радуется такому повороту событий [включение в мирный план гарантий по принципу статьи 5 устава НАТО], следует воздержаться от тостов с шампанским. В этом новом плане есть проблема: он обещает слишком много. Администрации Трампа следует отдавать приоритет узким, но заслуживающим доверия обязательствам - более похожим на то, что США и их союзники были готовы сделать для Украины за последние четыре года, - а не масштабным обязательствам, которые кажутся щедрыми, но в конечном итоге пусты и потенциально опасны", - пишут авторы статьи.

Ранее Зеленский заявил, что США предложили гарантии безопасности на 15 лет с продлением.

Перед этим Трамп дал понять, что Вашингтон не одобрил озвученный Зеленским план урегулирования в Украине из 20 пунктов.