Россия не поддержит предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о рождественском перемирии.

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

По его словам, РФ хочет "сделки", а не временных перемирий.

"Сейчас речь идет о том, выходим мы на, как говорит президент Трамп, на сделку или не выходим. Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна, и она понятна американцам. И в целом она понятна и украинцам. Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать. Поэтому мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать, скажем так, передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - заявил спикер Кремля.

Кроме того, он отметил, что Россия не будет обращать внимания на публикуемые заявления лидеров стран ЕС по итогам переговоров в Берлине.

"Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-то текстов пока не видели. Когда увидим, тогда будем уже анализировать", - сказал Песков.

Он добавил, что РФ хочет остановить войну, достичь своих целей, обеспечить свои интересы и гарантировать мир в Европе на будущее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с Украиной договорённостей.

Подробно о переговорном процессе мы рассказывали в отдельном материале.