Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа обратится к Владимиру Путину с призывом объявить перемирие на Рождество.

Об этом он сообщил на совместном пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мерца, перемирие могло бы дать возможность организовать гуманитарные паузы и облегчить положение гражданского населения.

Он подчеркнул, что речь идет не о завершении войны, а о временном шаге, который может снизить напряжение и создать пространство для дальнейших переговоров. Любые договоренности по прекращению огня должны обеспечить безопасность Украины и не ставить под угрозу ее суверенитет, отметил Мерц.

Также он подметил важность участия международных партнеров, которые могут обеспечить контроль за соблюдением возможного перемирия.

При этом на какое именно Рождество - не сказал. Как известно, Европа празднует Рождество 25 декабря, а Россия - 7 января.

В Украине официально праздником Рождества считается 25 декабря. В эту дату празднуют Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

При этом Украинская православная церковь и ее верующие празднуют, как и прежде, 7 января.

Весной сам Путин предлагал объявить перемирие на Пасху и, де-факто, Зеленский это предложение принял.

Напомним, сегодня в Германии состоялся второй раунд украинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил Владимир Зеленский.

Зеленский уже заявил, что его переговоры с командой американского президента Дональда Трампа были продуктивными, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.