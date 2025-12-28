Москва уже не в первый раз отвергает идею введения в Украину войск "коалиции желающих".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому информационному агентству ТАСС.

По его словам, европейские войска в случае их появления на территории Украины "станут законной целью" для российской армии.

"Амбиции буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении в Украину воинских контингентов в формате "коалиции желающих". Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших вооруженных сил", - сказал глава МИД РФ.

Раннее отдельные западные СМИ сообщили, что США согласились на отправку европейских войск в Украину в рамках гарантий безопасности Киеву. Но в самом Белом доме этого не подтверждали.

В первоначальной версии американского мирного плана есть запрет на размещение войск стран НАТО в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский обнародовал мирный план, приемлемый для Киева, однако его коллега из США Дональд Трамп дал понять, что он неприемлем для Вашингтона.