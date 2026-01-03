Украина подготовила соглашение с США из четырех частей, касающихся гарантий безопасности.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в кратком интервью СМИ.

По его словам, Киев и Вашингтон на уровне армейских командований утвердили военный документ из четырёх частей касательно поддержки ВСУ в виде обеспечения, модернизации и мониторинга на предмет возможных нарушений в случае срыва прекращения огня.

В похожем ключе идет работа со странами из "коалиции желающих", с которыми сегодня в Киеве проходит встреча.

В том числе, по словам Гнатова, с "коалицией" прорабатывается вопрос размещения воинского контингента в Украине.

"Напомним, коалиция состоит из европейских стран. То есть, исходя из комментария начальника Генштаба ВСУ, размещение американских войск не планируется.

Впрочем, и присутствие европейских войск в Украине под вопросом, так как категорически против этого выступает Кремль. А без оформленного соглашения с подписью Москвы и сама "коалиция желающих" свои войска в Украину отправлять не намерена", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее Гнатов доложил о результатах встреч в США.

