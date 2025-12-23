Умеров и Гнатов доложили о результатах встреч в США. Вечернее обращение Зеленского
Украинские переговорщики Рустем Умеров и Андрей Гнатов доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах встреч в США.
Об этом сообщается в вечернем обращении Зеленского.
"Они доложили о уже имеющихся рабочих драфтах соглашений, о пунктах соглашений, которые нам удалось сделать сильнее", – заявил президент.
"Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшую работу", – добавил верховный главнокомандующий.
Ранее Умеров доложил Зеленскому итоги переговоров с США.
Война в Украине продолжается 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ перешли зашли на территорию Украины в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение противника в окрестностях Северска Донецкой области.
