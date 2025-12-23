Украинские переговорщики Рустем Умеров и Андрей Гнатов доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах встреч в США.

Об этом сообщается в вечернем обращении Зеленского.

"Они доложили о уже имеющихся рабочих драфтах соглашений, о пунктах соглашений, которые нам удалось сделать сильнее", – заявил президент.

"Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшую работу", – добавил верховный главнокомандующий.

Ранее Умеров доложил Зеленскому итоги переговоров с США.

Война в Украине продолжается 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ перешли зашли на территорию Украины в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение противника в окрестностях Северска Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.