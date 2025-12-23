Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о мире в Украине "идут хорошо", и допустил, что выделенная при Джо Байдене помощь была потрачена не по назначению.

Об этом американский лидер сообщил во время выступления в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Он в очередной раз повторил, что "остановил восемь войн".

"Переговоры об Украине и России идут. И я говорю, что между президентом Путиным и президентом Зеленским огромная ненависть. И я надеюсь, что мы сможем это уладить. Мы ведем переговоры. Переговоры идут хорошо. Мы разрешили все эти войны. Единственная, которую я еще не решил, - это Россия и Украина", - заявил Трамп.

На вопрос, считает ли он по-прежнему Рождество крайним сроком для заключения соглашения, он не ответил, зато поднял тему ранее выделенной Украине помощи.

"Я сделаю всё, что потребуется. Я хотел бы, чтобы это прекратилось. Послушайте, мы больше не теряем деньги в этой войне. Знаете, Байден пожертвовал 350 миллиардов долларов. И кто знает, что с ними случилось", - сказал президент США.

Напомним, накануне спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф позитивно оценил двухдневные переговоры делегаций США и России во Флориде, назвав их "продуктивными и конструктивными". Ранее похожие заявления Уиткофф делал после переговоров с Украиной и и европейцами.

Между тем, по данным западных СМИ, переговоры между США и Россией о прекращении войны в Украине зашли в тупик из-за вопросов территориальных границ и гарантий безопасности.