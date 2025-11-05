Президент США Дональд Трамп в очередной раз сказал, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это ещё с одной – в Украине.

Заявление американского лидера прозвучало в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме, передают .

"Мы проделали огромную работу по завершению войн. Мы остановили восемь войн. Восемь войн. Нам предстоит [остановить] ещё одну, как вы, наверное, знаете, и эта война тоже будет остановлена", – сказал Трамп.

Напомним, вчера представитель США в НАТО Уитакер встретился с Зеленским в Киеве, заявив, что "эта бессмысленная война должна прекратиться".

Ранее "Страна" публиковала материал о том, как за год правления Трампа поменялись США и миропорядок.

Война в Украине идёт 1351-й день. Мы следим за последними новостями среды, 5 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ продвинулась в Покровске и к югу от Мирнограда в Донецкой области. Также зафиксировано продвижение россиян в сторону Новопавловки Днепропетровской области и под Боровой в Харьковской области.

