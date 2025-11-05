Ровно год назад Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Годовщина этого триумфа была отмечена далеко не триумфальными для Трампа знаками.



Республиканцы проиграли местные выборы в ряде штатов, а длительность шатдауна - остановки работы правительства из-за неутвержденного бюджета - достигла рекордных в истории США 36 дней.



Нельзя назвать триумфальными и достижения Трампа. Начатая им торговая война со всем миром в виде увеличения пошлин на ввоз товаров в США хотя и привела к определенному росту поступлений в бюджет, но базовые экономические проблемы Америки пока не решила: производство стагнирует, госдолг растет.



Пока неизвестны точные параметры и последствия соглашения между США и Китаем, на какие уступки стороны пошли друг другу. Но с учетом последних заявлений Пекина договоренности эти носят временный характер – они заключены на один год.



Трамп записывает себе в заслуги улучшение ситуации с миграцией и преступностью. Но меры, которыми это улучшение достигается (ввод войск в города, облавы) вызывают у многих американцев отторжение. Как и политика снижения социальных обязательств государства, которая приводит к росту популярности левых.



При этом, безусловно, Трамп, в отличие от своего первого срока, смог серьезно усилить свое влияние внутри госаппарата, а также предпринял радикальные действия по ослаблению финансовой и организационной базы Демократической партии, в частности, ликвидировав USAID. Это привело к тому, что сопротивление его политике внутри госсистемы значительно слабее, чем во времена первого срока. Большой бизнес, в том числе и тот, что ранее был опорой демократов, выстраивается в очередь к президенту, чтобы засвидетельствовать свою лояльность.



Однако местные выборы показали, что это не приводит к увеличению электоральной поддержки республиканцев, а наоборот, является одним из факторов радикализации его противников, которые разочаровываются в умеренной части демократов. Что видно по итогам выборов мэра Нью-Йорка, на которых победил левый демократ Зохран Мамдани.



Эти тенденции могут привести к резкому усилению раскола внутри американского общества вплоть до начала полномасштабного внутреннего конфликта.



Во внешней политике тоже все непросто.



Хотя президент США и заявляет, что остановил восемь войн, в реальности можно говорить о его заслуге только в одном конфликте в секторе Газа. Там действительно установилось перемирие и были освобождены заложники, однако пока рано говорить, что мир туда вернулся надолго. Ситуация остается взрывоопасной.



С Украиной нет реальных успехов, также как и с восстановлением отношений с Россией, чтобы оторвать ее от Китая. Трамп смог заставить Владимира Зеленского под угрозой прекращения военной помощи согласиться на прекращение огня по линии фронта, однако Владимир Путин выставил свои условия прекращения огня, выполнять которые отказались украинские власти. При этом, в отличие от ситуации с Киевом, быстрых рычагов давления на Москву у США нет. Ужесточение санкций и прочее может лишь через какое-то время дать эффект, и то это не гарантировано. А некоторые из предполагаемых мер, например, передача Киеву ракет "Томагавк", способны привести к эскалации в отношениях США и России.



В таких условиях, как мы уже писали, перед президентом США стоит выбор из нескольких вариантов.



Первый: все-таки ужесточить давление на Москву, увеличить поддержку Киева и вводить новые санкции против РФ и ее торговых партнеров. То есть фактически вернуться к политике Джо Байдена, чего Трампу, очевидно, не очень хотелось бы, как и создавать угрозу прямого конфликта с РФ. Хотя определенные шаги (пусть пока и не самые радикальные) в этом направлении Вашингтон уже делает, введя санкций против "Роснефти" и "Лукойла".



Второй: давить на Зеленского, чтобы тот выполнил условия Путина о выводе войск из Донецкой области и прочие. Однако этому сопротивляется не только украинская власть, но и европейцы, а также часть республиканцев.

Третий: ни на кого не давить, ничего не делать, Украине оружие если и давать, то только за деньги. Этому варианту Трамп сейчас де-факто и следует. Однако быстрого мира он не сулит и к тому же на Белый дом оказывается постоянное давление со стороны Киева, европейцев и республиканских "ястребов", которые добиваются, чтобы Вашингтон свернул на первый путь.

Трамп пока не выбрал ни один из вариантов, пробуя каждый из них.



Впрочем, Украина - лишь частный случай той решающей развилки, перед которой сейчас стоит Трамп, и его выбор пути движения может кардинально поменять и геополитическую ситуацию в мире, и положение в США, и судьбу его самого.



Трамп победил на выборах, обещая, что при нем новых войн не будет, а уже длящиеся он закончит, что не позволит втянуть США в войну (подразумевая, что Байден пытается вовлечь Америку в войну с Россией, что чревато третьей мировой).



У этих заявлений была своя логика: войны - даже чужие, но в которых косвенно участвует Америка, - стоят дорого. Для перегруженной долгами американской экономики это крайне опасно. А потому лучше меньше тратить деньги на войны и достигать искомого результата за счет экономических мер, пошлин и прочего. При этом среднестатистический избиратель Трампа как раз выступает категорически против участия США в войнах, требуя сосредоточиться на внутренних проблемах.

Однако в Республиканской партии всегда было сильно крыло, связанное с оружейным и нефтегазовым лобби. Оно выступает за более жесткие действия на мировой арене. Его идеологами были так называемые неоконсерваторы, которые руководили американской внешней политикой во времена Джорджа Буша-младшего, но затем были отстранены от принятия решений и даже в самой Республиканской партии оказались в оппозиции к Трампу. После победы последнего год назад, казалось, что звезда их окончательно закатилась. Однако, похоже, сейчас они пытаются взять реванш и обратить Трампа в свою веру, побудив его к применению военной силы, обещая президенту славу и легкие победы.



Их взгляды совпадают с позицией части команды Трампа, которая продвигает отказ от приверженности основанному на правилах миропорядку, декларировавшейся в США до 2024 года, и переход к принципу действий по собственному желанию, не обращая внимания на международные нормы и принципы нерушимости границ. Эта позиция была еще в начале года изложена Марком Рубио. Она заключалась в том, что сохранять верность основанному на правилах миропорядку не в интересах США. Кроме того, не в интересах США проводить политику глобализации.

Логика заключается в том, что Америка как самая мощная в мире держава может действовать как хочет, поскольку ей никто не может помешать – никто не будет грозить ей войной или вводить санкции. Поэтому созданные после Второй мировой войны международные правила только вредят США, ограничивая реализацию их мощи. Как вредят и процессы глобализации, которые привели к ускоренному росту незападных экономик и падению конкурентоспособности США. Вот вочему Америка заинтересована в прекращении свободной мировой торговли и переходе к политике навязывания неравноправных торговых договоров партнерам или же даже в применении военной силы, если это необходимо для доступа к ресурсам, например, Венесуэлы, Нигерии или Гренландии.



По сути Трамп уже двигается по этому пути. Без всяких санкций ООН он бомбит Иран, Венесуэлу и Колумбию, угрожает аннексией Гренландии и интервенцией в Нигерию.

Трамп фактически приступил к разрушению основанного на правилах миропорядка, с позиций которого Запад осуждал вторжение России в Украину. Теперь же на фоне того, что делают США, это вторжение уже не выглядит исключением из нормы. Поэтому мотивация дальнейшей поддержки Киева незаметно, но решительно, сместилась от защиты международных норм и либеральных ценностей к ценностям столетней давности: доступ к ресурсам (навязанная Украине сырьевая сделка) и борьба за рынки сбыта (попытка вытеснить российские нефть и газ с мирового рынка, заменив их на американские и ближневосточные энергоносители).

И это, пожалуй, главное глобальное изменение за первый год после победы Трампа на выборах. Однако к миротворческой деятельности оно не имеет никакого отношения. Наоборот: от такого разворота один шаг к вступлению США в новые войны. И Трампа этот шаг активно подталкивает сделать значительная часть Республиканской партии, например, атаковать Венесуэлу или поменять власть на Кубе.



Однако Трамп колеблется. Война ему интересна как быстрая операция, после которой наступит "блестящая победа". Если же операция затянется, это станет катастрофой для президента США: резко усугубит экономические проблемы, обострит внутренние противоречия в стране, обрушит до нуля рейтинг Трампа, политически его уничтожив. Тем более что запроса в американском обществе на активную экспансионистско-имперскую политику нет ни среди избирателей-демократов, ни среди избирателей-республиканцев.



Если же говорить о более глубоком вовлечении США в войну в Украине, то уже есть риск начала ядерного конфликта с РФ. Или как минимум усиления альянса России и Китая и другими странами незападного мира на антиамериканской основе.



Поэтому несмотря на жесткую риторику Трамп пока воздерживается от резких шагов.



Однако ситуация балансирует на грани. И в какую сторону в итоге качнется маятник американской политики – в сторону глобальных договоренностей о новом миропорядке либо в сторону войн - и станет главным вопросом второго года второго срока Трампа.