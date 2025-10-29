Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Южную Корею, где у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Видео прибытия главы Белого дома опубликовали телеграм-каналы.

В Южной Корее Трамп снова заявил, что закончит войну России с Украиной.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина. Но и это будет сделано. Непременно. Я думал, с этим будет проще всего - из-за моих тёплых отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Оказалось не все так просто. Но всё равно - это будет сделано", - сказал президент США.

Между тем МИД Китая подтвердил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее состоится завтра.

Политики обсудят двусторонние отношения и "вопросы, представляющие общий интерес".

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином намерен обсудить пути возможного прекращения войны в Украине. Президент США считает, что введенные санкции против РФ "будут иметь силу" в этом вопросе.

Как встреча Трампа и Си Цзиньпина повлияет на войну в Украине, мы анализировали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.