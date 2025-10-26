Накануне встречи президента США Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином делегации двух стран достигли предварительного консенсуса по вопросам торговли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, главный торговый переговорщик Китая Ли Чэнган заявил, что согласованы предварительные договоренности о продлении "торгового перемирия", контроля над экспортом и проблеме фентанила.

"После более чем дня напряженных обсуждений Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов конструктивно рассмотрели некоторые решения, которые позволяют должным образом учесть обеспокоенности обеих сторон по вышеуказанным вопросам, и достигли предварительного консенсуса", – сказал представитель китайской делегации.

Ли Чэнган вместе с вице-премьером Хэ Лифэном провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессантом и торговым представителем Джемисоном Гриром на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Бессант уже заявил, что 100-процентная пошлина, которой Трамп ранее угрожал Китаю, "фактически снята с повестки дня" после встреч с китайцами. Он также выразил ожидание, что Пекин отменит экспортный контроль на редкоземельные металлы.

Ранее глава Белого дома заявил, что может поднять вопрос импорта российской нефти Китаем на встрече с лидером КНР в Южной Корее.

Чего ожидать от предстоящей встречи Трампа и Си Цзиньпина, мы анализировали в отдельном материале.