Президент США Дональд Трамп снова отказался предоставлять Украине ракеты "Томагавк" и предложил Киеву и Москве еще повоевать.

Заявления Трампа прозвучали во время общения с прессой на борту самолета Air Force One.

Журналистка спросила Трампа, может ли Белый дом передать Украине эти ракеты.

"Нет, по крайней мере сейчас. Да, я могу изменить позицию, но на данный момент - нет", - ответил американский президент.

Также его спросили, что было бы для США "последней каплей" в действиях РФ по Украине.

"Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют, и воюют ожесточенно. Это тяжелая война для Путина - много погибших солдат, возможно, около миллиона. Это огромное число. И для Украины она тоже тяжелая. Для обеих сторон. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - ответил Трамп.

Напомним, на днях телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон одобрил поставку Украине высокоточных крылатых ракет "Томагавк", однако окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.

Ранее Зеленский допустил, что Украина вскоре получит ракеты "Томагавк".