Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вчера пообещал "ошеломляющий ответ" не на поставки дальнобойных ракет "Томагавк" Украине, а вообще на попытки ударов вглубь России.

Об этом спикер Путина сообщил сегодня на брифинге с журналистами.

Песков поправил журналистов в формулировке вопросов о заявлении Путина.

"Вы неправильно сказали: не на поставки "Томагавков", а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент", — сказал Песков.

Также он назвал заявление Путина красноречивым и исчерпывающим.

Песков отметил, что глава РФ и президент США Дональд Трамп все еще допускают встречу в будущем. При этом он отрицает, что саммит в Будапеште был сорван. По его словам, дату встречи изначально не назначали.

"Ни Трамп, ни Путин не хотят собираться только ради самой встречи. Для того, чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США, была проделана работа. Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин", - заявил спикер Кремля.

Напомним, Владимир Зеленский допустил, что Украина вскоре получит ракеты "Томагавк", что вызвало угрозы со стороны Путина.

Также украинский президент заявлял, чтобы эти ракеты может отдать Европа - они есть у нее на вооружении.