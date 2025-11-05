Сегодня на политическом небосклоне США взошла новая звезда - выигравший пост мэра крупнейшего города США Зохран Мамдани. Он станет первым в истории Нью-Йорка мэром-мусульманином и мэром, родившимся в Африке.

Мамдани происходит из индийской семьи, он родился в Уганде и получил гражданство США лишь в 2018 году. Ранее он жил с родителями в Южно-Африканской Республике, откуда семья переехала в Нью-Йорк. По образованию он адвокат и в Нью-Йорке занимался защитой должников по ипотеке от выселения. Именно с этого начинался его путь в политику.

Также Мамдани читал рэп на социальную тематику и записал несколько треков - например, о том, каково быть мусульманином в Нью-Йорке. Его конкуренты еще в предвыборный период заявляли, что религиозные взгляды Мамдани "слишком экстремальны для жителей Нью-Йорка". Но, как видим, победе мусульманина-демократа это не помешало.

Во время избирательной кампании Мамдани ярко проявлялся в соцсетях: в TikTok он обращался к цветным избирателям, выступая на испанском, бенгальском и других языках. Мамдани активно критиковал антиимигрантскую политику Трампа, и незадолго до голосования президент США пригрозил ему арестом, если тот после победы на выборах будет мешать выдворению мигрантов.

Но активнее всего Мамдани апеллировал к самым бедным слоям населения. Обещая заморозить цены на арендную плату за жилье, он даже прыгнул в холодную воду на Кони-Айленде. Также в его предвыборной программе значились бесплатный проезд в городских автобусах, повышение почасовой минимальной платы за труд до 30 долларов, доступные детсады и открытие пяти государственных магазинов со сниженными ценами на продукты для малоимущих.

Мамдани с Александром Соросом

Что касается внешней политики, то кандидат обвинял Израиль в "апартеиде и геноциде" в секторе Газа. Он также призывал к разрыву финансовых связей США с Израилем. По его словам, Израиль ведёт "войну на опустошение": "Она жестока, она безгранична, это преступное убийство мирных жителей".

После победы на выборах Зохран Мамдани заявил, что Нью-Йорк останется "городом иммигрантов".

"Нью-Йорк — город иммигрантов, город, который построили иммигранты, которым двигали иммигранты, и начиная с сегодняшнего вечера он будет возглавляться иммигрантом", - сказал будущий мэр.

"Здесь, в Нью-Йорке, мы верим в то, чтобы защищать тех, кого мы любим — будь то иммигрант, член транс-сообщества, одна из многих чёрнокожих женщин, которые были уволены федеральной администрацией, или одинокая мать, всё ещё ждущая, пока снизятся цены в магазине… или кто-то ещё, у кого спина прижата к стене", - добавил он.

Мамдани уже заявил, что готов "остановить Трампа".

Действительно, после победы Мамдани многое в американской политике может поменяться.

Мы уже писали, что исход битвы за Нью-Йорк является определяющим для Демократической партии, которая ищет новых лидеров на фоне отсутствия сколь-нибудь ярких персоналий у демократов. И взлет несистемного Мамдани может привести его к лидирующим позициям в Демпартии США, которая за последние годы и так значительно полевела.

Это, кстати, уже беспокоит многих представителей демократического истеблишмента, которые считают, что если Мамдани и другие представители левого крыла Демпартии станут ее новыми лидерами, то это оттолкнет от партии многих умеренных избирателей и усилит позиции республиканцев.

Впрочем, тут многое будет зависеть от развития ситуации в самих США. Если Трампу не удастся справиться с экономическими и социальными проблемами и если он втянет Америку в новую войну (к чему Белый дом активно подталкивает часть республиканцев), то левый крен в американском обществе может усилиться.

И победа такого кандидата, как Мамдани, под лозунгами помощи каждому нуждающемуся и оказавшемуся в беде, остановки милитаризации, выделения средств гражданам, а не на пушки не будет казаться совсем уж фантастической.

Впрочем, вероятен и другой сценарий: углубление противостояния в американском обществе, когда на выборы от демократов пойдет Мамдани, а от республиканцев - радикально правый кандидат. И тогда выборы могут дать старт началу очень жесткого внутреннего конфликта в США.