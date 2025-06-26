Мэром Нью-Йорка впервые в истории может стать мусульманин - 33-летний представитель радикально левого крыла Демпартии США и антиизраильский активист Зохран Мамдани. Он выиграл праймериз Демократической партии на этот пост.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, "тяжеловес" и главный соперник Эндрю Куомо был однозначным фаворитом гонки, но Мамдани неожиданно обошел его более чем на 7%.

"Он был практически неизвестен в начале конкурса, создал значительный отрыв от более опытного, но попавшего в скандалы бывшего губернатора Эндрю Куомо", - говорится в статье.

При этом New York Times пишет, что центральным вопросом праймериз стала ярко выраженная негативная позиция Мамдани по Израилю. Кандидат обвинял Израиль в совершении "апартеида и геноцида в Газе".

Он также выразил поддержку движению "Бойкот, отчуждение и санкции", которое призывает разорвать финансовые связи с Израилем в знак протеста против его обращения с палестинцами.

По словам Мамдани, Израиль ведёт в Газе "войну на опустошение": "Она жестока, она безгранична, это преступное убийство мирных жителей".

Противники критикуют Мамдани за такие заявления. Тем не менее шансы на победу у него немалые.

С 2014 года в Нью-Йорке побеждают мэры-демократы, и, согласно опросам, 67% избирателей здесь относят себя к этой партии. Поэтому с высокой вероятностью победа на праймериз сулит Зохрану Мамдани победу и в гонке за мэрское кресло. Однако ему еще предстоит побороться с действующим мэром Эриком Адамсом, который на фоне ряда скандалов вышел из Демпартии и баллотируется как независимый кандидат. И, учитывая радикальные взгляды Мамдани, у Адамса есть шансы на успех.

AP пишет, что вокруг Мамдани объединилось прогрессивное (левое) крыло Демпартии, и он заручился поддержкой двух главных "прогрессистов" - члена палаты представителей Александрии Окасио-Кортес и сенатора Берни Сандерса.

Исход "битвы за Нью-Йорк" может быть показательным для Демпартии, которая ищет новых лидеров на фоне недавнего триумфа Трампа. На праймериз "почти каждый кандидат позиционировал себя как человека, который лучше всего подходит для того, чтобы бросить вызов повестке дня Трампа".

Такой вызов бросает сама биография Зохрана Мамдани: он происходит из индийской семьи, получил гражданство США только в 2018 году. Ранее он жил с родителями в Южной Африке, откуда они переехали в Нью-Йорк. По образованию он адвокат, в Нью-Йорке он занимался защитой от выселения из жилья кредитных должников. Откуда и начал политическую карьеру.

Одновременно Мамдани увлекался рэпом и записал несколько треков - в том числе "Salaam", о том, как быть мусульманином в Нью-Йорке. Позже на праймериз его критиковали конкуренты именно за то, что его религиозные взгляды "слишком экстремальны для жителей Нью-Йорка".

Мамдани использовал громкие предвыборные видеоролики, многие из которых содержали отсылки к Болливуду и его индийскому наследию. В видеороликах TikTok он обращался к цветным избирателям, выступая на испанском, бенгальском и других языках.

Обещая "заморозить" арендную плату, он нырял в холодную воду на Кони-Айленде. Также Мамдани прошел пешком по всему Манхэттену, сняв об этом фильм, где он на протяжении 21 километра общается с местными жителями.

В его предвыборной программе помимо заморозки арендной платы записан бесплатный проезд в городских автобусах, повышение минимальной почасовой оплаты до 30 долларов в 2030 году, всеобщее дошкольное образование и открытие государственных продуктовых магазинов.

Напомним, ранее конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями.