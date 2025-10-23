Администрация президента США Дональда Трампа добавила на сайт Белого дома официальную хронологию истории резиденции американских лидеров, включив туда ряд скандалов, связанных с президентами от Демократической партии. В частности, в хронологию включен инцидент с обнаружением кокаина при правлении Джо Байдена.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Новый раздел включает в себя историю резиденции, начиная с 1791 года до начала процесса строительства бального зала на месте восточного крыла, начавшегося в сентябре.

Помимо перечисления различных архитектурных элементов, добавленных в те или иные периоды, в новой хронологии также упоминаются сексуальный скандал Билла Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински, визит делегации исламистской организации "Братья-мусульмане" во время президентского срока Барака Обамы, а также инцидент с обнаружением кокаина в Белом доме при Джо Байдене.





Новая хронология появилась на сайте на фоне упреков со стороны членов Демократической партии в адрес Трампа из-за процесса строительства бального зала в Белом доме, включая обвинения в коррупции, а также нанесении ущерба облику всего ансамбля президентской резиденции.

Напомним, сотрудники отдела секретной службы обнаружили кокаин в Белом доме 2 июля 2023 года во время обычного обхода правительственного здания, что привело к эвакуации сотрудников.

Пакет нашли возле входа в Западное крыло, где расположен Овальный кабинет. Пакет был в коробке, которую обычно используют для проведения экскурсий, и где посетителям предписывается оставлять свои телефоны и другие вещи.

На тот момент хозяина Белого дома Джо Байдена на месте не было, однако накануне там побывал его сын Хантер Байден, известный своими проблемами с наркотиками. Чем не преминул воспользоваться Дональд Трамп, заявив, что найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать только Джо или Хантеру Байденам.

Во время обнаружения пакета сам Байден и его семья уехали из Белого дома в Кэмп-Дэвид, но ранее в тот же день они находились на территории резиденции.

Расследование закрыли слишком быстро, и администрация США не предприняла никаких усилий для его продолжения. Подробнее о том, кто забыл кокаин в Белом доме, мы писали в отдельном материале.