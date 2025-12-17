Партия "Слуга народа" провела съезд, на котором избрала нового председателя вместо Елены Шуляк, которая возглавляла политическу силу два срока. Новым главой партии стал вице-спикер Александр Корниенко.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Только что "Слуга народа" избрала нового главу партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", - написал Арахамия.

Напомним, что Корниенко возглавлял партию до 2021 года, после чего его сменила Елена Шуляк. Она уже отбыла два срока, поэтому ее заменили, писал ранее нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее нардеп ("Голос") Ярослав Железняк сообщал, что несколько депутатов из "Слуги народа" уже подали заявление на выход из фракции и даже Верховной Рады, что может поставить под угрозу существование монобольшинства в парламенте.

