Партия "Слуга народа" 17 декабря собирается провести съезд, на котором планируется переизбрать нового лидера партии вместо Елены Шуляк.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.



Он выразил надежду на то, что "слуги" не выберут вице-премьер-министра Михаила Федорова, и объяснил, почему против такого сценария развития событий.

"Очень надеюсь, что это не будет Фёдоров. Потому что нужно быть очень наивными людьми, чтобы назначать на уже полностью токсичный, безперспективный и тонущий (вспоминаю сравнение президента с кораблём) актив единственного человека из команды, у которого нормальная репутация", - наипсал Железняк.

Между тем нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает со ссылкой на источники, что Шуляк заменит вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, который уже возглавлял партию до 2021 года. По его словам, Шуляк решили поменять, потому что она занимает пост уже два срока.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на должность руководителя Офиса президента помимо министра обороны Дениса Шмыгаля, главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы и заместителя главы Офиса президента Павла Палисы также рассматривается Фёдоров.

Однако он отметил, что Шмыгаля и Фёдорова должна снять с постов Верховная Рада, при этом существуют опасения, что последствия будут "как в игре "Дженга": вытащишь одну деталь - и всё рассыпалось".

