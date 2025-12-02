Несколько депутатов из "Слуги народа" уже подали заявление на выход из фракции и даже Верховной Рады, что может поставить под угрозу существование монобольшинства в парламенте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, об угрозе монобольшинству вчера на встрече с депутатами "Слуги народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия и попросил депутатов до конца сессии (4 февраля) не выходить из фракции, привязав это к мирным переговорам и необхдимости "демонстрировать единство хотя бы перед партнерами".

Железняк уверен, что Арахамия пытается избежать потери монобольшинства, в котором осталось 229 депутатов при минимуме в 226. Притом депутаты-списочники, желающие покинуть фракцию, готовы к тому, что придется покинуть и Раду, утверждает нардеп.

"Поэтому, когда остается только 4 голоса запаса на коалицию, то держат всех оставшихся мажоритарщиков под любым предлогом. Вот сейчас этот мирный трек придумали до февраля", - заявил Железняк.

Напомним, после увольнения с поста главы Офиса президента Андрея Ермака усугубился кризис в "Слуге народа".

