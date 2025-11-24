Из фракции "Слуга народа" планируют в ближайшее время выйти более 10 нардепов, а Давид Арахамия может стать новым спикером Верховной Рады.

Об этом сообщает близкий к Петру Порошенко экс-нардеп Борислав Береза со ссылкой на "злые языки Банковой".

По словам Березы, выход нардепов из фракции станет стартом процесса потери контроля Офиса президента над Радой, а также "началом пути Арахамии на должность спикера Рады".

Он также прогнозирует, что именно Арахамия и может подписать соглашения с РФ о завершении войны.

Вероятно, Береза считает, что президент Украины Владимир Зеленский потеряет свой пост, после чего, согласно Конституции, и.о. президента станет спикер Рады.

Напомним, на ключевом заседании фракции "Слуги народа" народные депутаты сохранили статус-кво: глава Офиса президента Андрей Ермак и Давид Арахамия остаются на своих постах.

Подробно о политраскладах в Украине на фоне коррупционного скандала мы писали в отдельном материале.

