"Эта бессмысленная война должна прекратиться". Представитель США в НАТО встретился с Зеленским в Киеве
В Киев прибыл постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Уитакер сообщил в соцсети X.
По словам политика, они с Зеленским говорили об урегулировании украинского конфликта.
"Я довёл до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперёд", - прокомментировал Уитакер эту встречу.
Накануне Уитакер впервые посетил Украину во главе делегации Североатлантического альянса. Постпред США в НАТО провёл встречу с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. По словам главы Минобороны, стороны обсудили внедрение инноваций и усиление защиты украинского неба от дронов и ракет, особенно в зимний период.
Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не будет передавать Украине ракеты "Томагавк". Он также выразил мнение, что для осознания серьёзности ситуации и необходимости заключения мира война между Россией и Украиной должна дойти до критической точки.
Между тем глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что война в Украине зашла в тупик и настало время начинать переговоры.