В Киев прибыл постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Уитакер сообщил в соцсети X.



По словам политика, они с Зеленским говорили об урегулировании украинского конфликта.

"Я довёл до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперёд", - прокомментировал Уитакер эту встречу.

Накануне Уитакер впервые посетил Украину во главе делегации Североатлантического альянса. Постпред США в НАТО провёл встречу с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. По словам главы Минобороны, стороны обсудили внедрение инноваций и усиление защиты украинского неба от дронов и ракет, особенно в зимний период.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не будет передавать Украине ракеты "Томагавк". Он также выразил мнение, что для осознания серьёзности ситуации и необходимости заключения мира война между Россией и Украиной должна дойти до критической точки.

Между тем глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что война в Украине зашла в тупик и настало время начинать переговоры.