Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел "европейского плана" завершения войны.

Об этом Зеленский сказал на брифинге.

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию", - заявил он.

Зеленский добавил, что пока президент США Дональд Трамп и европейские лидеры не могут заставить россиян сесть за стол переговоров.

Он отметил, что на уровне советников сейчас есть консультации, однако никакого готового плана "на столе" пока нет. В случае наработки плана с Европой Украина будет проговаривать его с США, поскольку у американцев "свое видение".

Ранее СМИ писали, что в плане Европы о завершении войны в Украине 12 пунктов. Отмечалось, что эти пункты расписаны вокруг двух фаз: "прекращение огня" и "переговоры".

Напомним, в начале октября Зеленский призвал к "одностороннему прекращению огня" после массированных атак РФ.

