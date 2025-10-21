Европейские страны и Украина работают над предложением из 12 пунктов о прекращении войны на нынешней линии фронта.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, контролировать реализацию предложенного плана будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа.

Согласно плану, после того, как Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня и обе стороны обязуются прекратить территориальное наступление, состоятся возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства на устранение ущерба, нанесенного войной, и возможность скорейшего вступления в Евросоюз.

Санкции против России будут постепенно сняты, хотя около 300 млрд долларов замороженных резервов Центробанка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины. Ограничения могут быть возобновлены, если Россия снова нападет на соседа.

По словам источников, Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими.

Источники предупредили, что детали плана находятся на стадии окончательной доработки и могут измениться.

Напомним, сегодня Зеленский снова предложил перемирие по линии фронта с дальнейшими переговорами о мире.

Также сегодня правительство Великобритании опубликовало заявление Зеленского и ряда европейских лидеров, в котором они призвали к немедленной остановке войны по линии фронта.