Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил перемирие по линии фронта с дальнейшими переговорами о мире.

Об этом украинский президент сказал в своем традиционном вечернем обращении.

"Украина опять-таки выразила свою готовность окончить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог – на существующей линии. Именно таков был сигнал президента Трампа его команде. Это было публично. Линия фронта может стать началом дипломатии", – заявил Зеленский.

Напомним, Трамп опроверг утверждения о том, что он требует от Зеленского уступить Донецкую область для завершения войны, однако подчеркнул, что конфликт необходимо остановить на линии фронта.

А сегодня правительство Великобритании опубликовало заявление Зеленского и ряда европейских лидеров, в котором они призвали к немедленной остановке войны по линии фронта.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Европу в попытке навязать перемирие, противоречащее договоренностям Путина и Трампа.