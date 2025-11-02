Встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отменили не из-за ужесточения позиции Кремля по перемирию.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в МИД РФ.

Источник заявил, что меморандум по Украине, о котором писали СМИ, не имел отношения к решению Трампа.

"Мы не отходили и не отходим от пониманий, достигнутых президентами на Аляске. Это США дрейфуют зигзагами, двигаясь всё ближе к позициям Евросоюза и Украины", - сказал собеседник издания.

По его словам, не было официального документа с "максималистскими требованиями" (в частности, о передаче РФ Донбасса - Ред.), а лишь неформальная записка с изложением позиций, направленная в Вашингтон еще до телефонного разговора президентов 16 октября.

Эти позиции, отметил собеседник, повторяли заявления Путина, сделанные в Анкоридже, и с тех пор не менялись. Поэтому, по данным газеты, именно этот документ не мог стать причиной отмены будапештской встречи.

Что стало реальной причиной срыва саммита, источник не уточнил.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США отменили встречу Путина и Трампа в Будапеште после получения из Москвы "меморандума по Украине" с чрезмерными требованиями. По данным издания, после этого между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся напряжённый разговор, а Рубио заявил Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

Напомним, Лавров заявил, что Путин поддержал концепцию мирного урегулирования в Украине, предложенную представителем американского президента Стивом Уиткоффом перед саммитом на Аляске.

Между тем, как сообщает Fox News, давление президента США на Россию ослабевает: он выводит американские войска из Европы, не поставляет Украине ракеты "Томагавк" и не оказывает давления на Китай по вопросу нефти.