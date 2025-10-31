Пыл президента США Дональда Трампа в отношении России угасает: он выводит американские войска из Европы, не дает Украине ракеты "Томагавк" и не давит на Китай по вопросу нефти.

Об этом сообщает телеканал Fox News.



Близкий к республиканской партии канал отмечает, что некогда жесткая позиция президента США в отношении Украины в последние недели смягчилась до более сдержанного подхода. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать Россию к прекращению войны.

Сокращение американских войск в восточной Европе "станет приглашением для России усилить свои атаки на Украину и усилить свое влияние в регионе", заявил европейский чиновник. Это "типичный маятник Трампа: сегодня в одну сторону, завтра в другую", добавил другой европеец.

Последние действия Трампа говорят о "переходе от срочности к смирению" - и о внешней политике, которая выглядит все более реактивной, а не стратегической.

"Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру "силой", его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе", - резюмирует Fox News.

Напомним, по информации агентства Bloomberg, Трамп поставил под сомнение усиление санкций против России после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.



А BBC News назвала эту встречу провальной для США.