Накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп внезапно заявил о возобновлении ядерных испытаний в США.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Президент отметил, что распорядился немедленно начать испытания.

"Соединённые Штаты обладают большим количеством ядерного оружия, чем любая другая страна. Это было достигнуто, включая полное обновление и модернизацию существующего арсенала, во время моего первого срока на посту президента. Из-за колоссальной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай - далёкое третье, однако через пять лет он догонит нас. В связи с программами ядерных испытаний других стран я поручил Министерству войны начать испытания наших ядерных вооружений на равной основе. Этот процесс начнётся немедленно", - написал Трамп.

Он добавил, что США позже анонсируют место и время проведения ядерных испытаний.

"У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено", - сообщил президент США.

Между тем, перед отлётом из Южной Кореи после переговоров с лидером Китая, президент США заявил журналистам, что Вашингтон ведёт переговоры с Россией о ядерном разоружении.

Отвечая на вопрос, не повышает ли испытания риски для безопасности в мире, Трамп сказал, что если другие страны проводят испытания, то Соединенные Штаты должны делать то же самое.

При этом он добавил, что приветствовал бы процесс разоружения: "Деэскалация, которую они называют денуклеаризацией, была бы замечательной вещью", - сказал президент.

Он уточнил, что США уже обсуждают это с Россией, а к возможным договоренностям может присоединиться и КНР.

"Отметим, что испытания ядерного оружия никто в мире не проводил с 1996 года, кроме КНДР.

В том году (24 сентября 1996 года) все ядерные державы подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Поэтому заявление Трампа является фундаментальным сдвигом во всей мировой геополитике, возвращая мир в состояние, как минимум, холодной войны 80-х годов прошлого века", - комментирует решение президента США телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Россия недавно испытала ядерную ракету "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон".

Для чего в РФ проводят эти испытания, мы анализировали в отдельном материале.