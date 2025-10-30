В Южной Корее завершилась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает китайское государственное телевидение, встреча длилась около часа сорока минут.

По словам Трампа, они с Си "долго и основательно говорили об Украине" и будут "работать вместе, чтобы закончить эту войну". Президент США добавил, что китайский лидер "собирается помочь" в этом вопросе.

"Украина обсуждалась очень серьезно. Мы говорили об этом долго. И мы оба собираемся работать вместе, чтобы понять, можем ли мы чего-то добиться. Мы согласны, что стороны застряли и воюют. Иногда им просто приходится позволять воевать, наверное. Безумие. Но он собирается помочь нам, и мы будем работать вместе по вопросу Украины. Многое мы сделать не можем. Они уже давно покупают нефть у России, это покрывает значительную часть потребностей Китая. И, знаете, я могу сказать, что Индия ведет себя очень правильно в этом плане. Но нефть мы особо не обсуждали. Мы говорили о том, чтобы совместно попытаться закончить эту войну", - сказал Трамп.

В начале переговоров лидеры обменялись любезностями и подчеркнули, что Китай и США как две крупные державы могут вместе нести ответственность за глобальные проблемы.

Трамп заявил, что стороны уже достигли согласия по ряду вопросов и близки к новым договоренностям: "Си - великий лидер великой страны, и я уверен, что между нами будут замечательные отношения на долгие годы. Для меня честь встретиться с вами здесь".

Си Цзиньпин отметил, что, несмотря на различия, отношения между странами остаются стабильными: "Это нормально, что у двух крупнейших экономик мира время от времени возникают трения. Мы, как рулевые китайско-американских отношений, должны держать правильный курс и обеспечивать уверенное движение вперед".

Он напомнил, что в ходе последнего раунда консультаций экономические и торговые команды двух стран достигли принципиального консенсуса по ключевым вопросам, а также похвалил Трампа за "вклад в дело мира" - от соглашения о прекращении огня в секторе Газа до декларации о мире на границе Камбоджи и Таиланда.

"Современный мир сталкивается со множеством серьезных вызовов. Китай и США могут совместно нести ответственность как ведущие державы и работать вместе, чтобы добиться еще больших и конкретных результатов на благо наших двух стран и всего мира", - сказал Си.

Также Трамп сообщил, что согласился на встрече с Си снизить американские пошлины на китайские товары до 47%.

По его словам, это произойдёт в обмен на то, что Пекин возобновит закупки соевых бобов в США, продолжит экспорт редкоземельных металлов и примет жесткие меры против незаконной торговли фентанилом.

Напомним, накануне после прибытия в Южную Корею Трамп снова пообещал урегулировать войну в Украине.

Как встреча Трампа и Си Цзиньпина повлияет на войну в Украине, мы анализировали в отдельном материале.